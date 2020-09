Finanziamenti Asili Nido: Carlotta Previti, “Messina non rimane a bocca asciutta”

“Comprendo bene le difficoltà nel comprendere una materia complessa come la programmazione economica e la gestione finanziaria dei fondi pubblici attuata secondo principi di economia, efficienza ed efficacia nella tutela degli interessi dei contribuenti – afferma il Sindaco Cateno De Luca – ma devo assolvere al mio dovere istituzionale e replicare ad alcune dichiarazioni”. “Tra le istanze presentate da questa Amministrazione a valere sui Fondi FSC 2007-2013 (Delibera Cipe n. 79/12) in coerenza con la mis. 9.3.1 del PO FESR 14-20 Servizi di cura prima Infanzia – aggiunge il Vicesindaco Carlotta Previti – sono presenti due progetti: Micro Nido Complesso Edilizio Ex Matteotti – I. C. Boer Verona Trento € 150.000,00 e Micro Nido dell’I.C. S. Margherita Vill. Briga Marina € 350.000,00 dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi. Per soli 3 punti. Punti che non sono stati attribuiti unicamente perché le operazioni non riguardavano beni confiscati alla mafia (note riportate a margine del D.D.G. n. 191) e non per la scarsità e l’inconsistenza dei progetti (trattasi infatti di progetti esecutivi). Messina non rimane a bocca asciutta: questa Amministrazione, attraverso l’art.5 della Convenzione attuativa della SUS di Agenda Urbana, attiva lo scorrimento della graduatoria della mis. 9.3.1 del PO FESR e in tal modo i progetti Micro Nido Complesso Edilizio Ex Matteotti e Micro Nido dell’I.C. S.Margherita sono finanziati con l’esatto importo di 500.000,00 euro. I cantieri si apriranno appena trasmesso il decreto regionale di finanziamento trattandosi di progetti esecutivi. Sul tema di Asili Nido approfitto per ricordare che a questa Amministrazione è stata assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 3 milioni di € (ex Delibera CIPE 15/2019) come quota premiale per capacità di spesa sul Masterplan e che è stato deciso di finanziare la ristrutturazione di 3 Asili Nido: Asilo Nido Serri, Ex Scuola Capitan Traina ed Ex Scuola Via Brasile; che su Agenda Urbana sono stati finanziati: 2 progetti per la realizzazione di 2 Asili nido a Palazzo Saya e Villaggio CEP Granatari per l’importo di 1,9 milioni di €. Quindi sugli Asili Nido non sono stati persi € 500.000 ma sono stati ottenuti € 4.900.000,00 dal 2018 ad ”.

