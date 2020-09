Primo appuntamento stasera con la rassegna di spettacoli “Social Walk: Tra Musica, Arte e Spettacolo”

Si inaugura stasera a Villa Dante, alle ore 20.30, con lo show del cabarettista messinese Danny Napoli, la rassegna di spettacoli organizzata dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. L’Azienda, che gestisce l’evento, ha comunicato che sono stati esauriti i quasi mille coupon di prenotazione resi obbligatori dalla norma anti Covid 19. Pertanto si sollecitano i possessori di prenotazione a presentarsi con largo anticipo ai cancelli di Villa Dante al fine di evitare assembramenti agli ingressi; per lo stesso motivo non sarà consentito l’accesso alla Villa senza il suddetto tagliando. Il prossimo appuntamento della Rassegna “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo”, ovvero lo spettacolo “Messina FolkFest”, è in programma martedì 15, alle ore 20.30, sempre a Villa Dante. Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e della governance della Messina Social City, il cabarettista messinese Danny Napoli, ospite di Italia’s got talent, porterà stasera sul palco pregi e difetti della sicilianità e soprattutto della “messinesità”. Al fine di creare un indotto economico legato agli eventi che abbia una ricaduta sul territorio (primo esperimento di cultura-spettacolo legato a turismo ed economia), grazie all’accordo tra Amministrazione e rappresentanti di categoria dei commercianti, i coupon e i biglietti degli spettacoli a pagamento saranno dotati di un QR-CODE attraverso il quale, sarà possibile visualizzare i ristoranti e i bar che riconosceranno uno sconto o una gratuità a possessori del biglietto dello spettacolo.