Traversata dello Stretto “ecologica”: il biologo Isgrò “stop plastica”

“Le correnti dello Stretto di Messina oggi sono inclementi, la plastica legata al mio corpo pesa come un macigno, così come pesa sul futuro del nostro pianeta!”: sono le parole di Carmelo Isgrò, biologo siciliano attivo nella difesa dell’ambiente, oggi, ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina con della plastica attaccata al corpo per simboleggiare il fardello che questa rappresenta per l’uomo.

La traversata è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica affinché’ utilizzi meno plastica usa e getta. Il biologo ha effettuato la traversata in compagnia di una 15ina di altri nuotatori, tutti supportati da dalle imbarcazioni della Capitaneria di Porto e da una natante con a bordo un esperto conoscitore delle correnti dello Stretto e un medico.

Qui l’ultimo tratto della traversata:

