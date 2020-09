Un libro per ricordare Aurora De Domenico, vittima della strada

Mercoledì 16 settembre alle ore 18.00 presso l’arena di Villa Dante, sarà

La scelta di questa giornata è il frutto del giorno del compleanno di Aurora, in quanto la giovane avrebbe dovuto festeggiare il suo 16° compleanno proprio il 16 settembre.

Il libro edito dall’associazione culturale La Gilda dei Narratori verrà presentato in una serata a lei dedicata.

L’evento che ha ricevuto, fra gli altri, il patrocinio del Comune di Messina, della V Municipalità, di vari Ordini Professionali della città di Messina, del Garante dell’infanzia del Comune di Messina Angelo Fabio Costantino, vedrà devoluto l’incasso derivante dalla vendita del libro in beneficenza, infatti i fondi raccolti andranno a finanziare una borsa di studio ad uno dei ragazzi assistiti dall’Ufficio del servizio sociale del Tribunale per i minorenni ( USSM) di Messina. Scelta, questa, che è stata curata dalla dottoressa Maria Palella, la somma servirà per guidare un giovane nel sostegno allo studio visto come strumento di riscatto sociale. L’altra parte dei fondi sarà, invece, donata all’associazione “Il Bucaneve”, diretta dalla professoressa Carla Fortino, ed andrà a finanziare l’allestimento di alcune stanze nel Dipartimento materno infantile del Policlinico di Messina, che serviranno ad accogliere le famiglie fuori sede che devono curare i loro bimbi a Messina. I locali verranno, proprio, intitolati ad Aurora De Domenico.

L’evento, fortemente voluto dagli Amici di Aurora De Domenico e condiviso con amore dalla famiglia della giovane messinese, sarà presentato da Alessia Gugliandolo, Giovanni e Giovanna Manetto (coorganizzatrice), la cui parte musicale sarà curata da Franco Laimo e Claudia Lo Cascio.

