Nebrodi, due milioni per la Strada Provinciale 173 Pettineo – Motta d’Affermo – Mistretta

“Dopo un approfondito iter attraverso cui abbiamo recepito le istanze del territorio e stanziato le opportune risorse, parte l’attesa riqualificazione della Strada provinciale (Sp) 173 fra i Comuni di Pettineo, Motta d’Affermo e Mistretta. Diamo finalmente decoro a una vitale arteria per il comprensorio montano dei Nebrodi. Investiamo quasi due milioni di euro su una strada che da tempo risulta compromessa in più punti, ma che oggi verrà messa in sicurezza così come voluto dai cittadini”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’avvenuta consegna dei lavori di riqualificazione della Sp 173 Pettineo-Motta d’Affermo-Mistretta.

“Il Governo Musumeci sta agendo in prima persona per risanare la viabilità provinciale da anni priva di manutenzione. Sulla Sp 173, anche su impulso dell’assessore regionale Bernardette Grasso, abbiamo in tal senso avviato una proficua interlocuzione con il Comitato Amministratori Regione Siciliana, con il suo portavoce Gianfranco Gentile, dando seguito alle segnalazioni sull’urgenza di ripristinare la strada, scongiurando quelle difficoltà nei collegamenti che spesso penalizzano le aree interne”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it