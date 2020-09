L’ Acr Messina ufficializza 5 nuovi acquisti

Nelle ultime ore l’ACR Messina ha comunicato l’acquisto di 5 nuovi calciatori.

Clemente Crisci, attaccante, nato a San Felice a Cancello (Ce) il 27.06.2002, proveniente dalla Salernitana.

Bruno Cascione, terzino, nato a Campobasso il 13.01.2000, ha vestito le maglie di Lanciano, Foggia, Cerignola, Bari e Taranto.

Aleksandar Boskovic, difensore, nato in Slovenia a Murska Sobota il 01.04.1996, è cresciuto nel settore giovanile dell’udinese ed ha collezionato 59 presenze in serie d, con le maglie di Kras Repen, Matelica, Madrepietra Daunia e Cordenons.

Mauro Bollino, attaccante, nato a Palermo il 3.12.1994, ha collezionato 14 presenze in serie d e 120 in serie c, con le maglie di Pisa, Foggia, Fidelis Andria, Taranto, Paganese, Sicula Leonzio, Bari e Bitonto.

Alessio Izzo, difensore, nato a Genova il 22.10.2002, proveniente dal Genoa Cfc.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it