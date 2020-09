Referendum 2020, il Comune predispone il sistema informativo per l’elaborazione dei dati del voto

Come per i precedenti appuntamenti elettorali anche per la consultazione referendaria di domani, domenica 20, e lunedì 21, sarà attivato il sistema elettronico di rilevamento dei dati e della loro elaborazione. Il sistema informativo prevede l’elaborazione dei dati in tempo reale, man mano che perverranno dalle 253 sezioni, comprensive dei 10 seggi speciali. Sono previste varie fasi di lavoro, dal caricamento dati in arrivo dalle sezioni alla creazione dei vari tabulati. Sul sito www.comune.messina.it, al link “Referendum 2020” saranno aggiornati i dati relativi all’affluenza alle urne nelle sezioni cittadine e il numero complessivo dei votanti con la relativa percentuale.