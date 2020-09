Il Rotary e il sindaco di Lipari ripercorrono la storia dell’arcipelago eoliano

Alfio Di Costa: “L’unicità del luogo, dove molte persone eccellenti scelgono di vivere perché si innamorano di questo favoloso arcipelago, rende percorribile progetti di crescita culturale e turistica, a cui donne e uomini eccellenti del Rotary dovrebbero lavorare, con intensità di idee e di azioni di servizio”

In occasione della visita amministrativa del governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, ingegnere Alfio Di Costa, al Club Rotary Lipari – Arcipelago Eoliano presieduto da Alberto Biviano, di particolare interesse operativo e progettuale è stato l’incontro con il Sindaco di Lipari Marco Giorgianni, nel Palazzo di città.

Al sindaco Marco Giorgianni, il professore Alfio Di Costa ha messo a disposizione il Distretto Rotary 2110 per tutte quelle attività è necessario progettare insieme e realizzare a favore della collettività e dell’intero territorio eoliano. “Il Rotary Club Lipari arcipelago Eoliano è da dal 1978 presente e al Servizio della Comunità ed è molto apprezzato per quello che ha fatto e per quello che fa con lo spirito di collaborazione con le Istituzioni necessario e indispensabile per incidere al massimo nella comunità di riferimento” ha fatto presente il governatore Alfio Di Costa. Presenti con il governatore Alfio Di Costa e il presidente RC Lipari-Arcipelago Eoliano Alberto Biviano, anche il segretario distrettuale Sergio Malizia, il cosegretario distrettuale Giuseppe Pitari, il delegato Distrettuale task force Fausto Assennato, la delegata progetti Lina Ricciardello, l’assistente del governatore Sergio Castellaneta i soci del club Maria Mastelloni e Antonello Cincotta.

A margine dell’incontro istituzionale, è stato visitato il Museo Archeologico Luigi Bernabo Brea. È stata l’occasione per permettere, alla socia del club Maria Mastelloni, di illustrare il progetto di scavi in collaborazione con l’Università di Roma. Ad accogliere il governatore il Direttore del Museo Prof. Rosario Vilardo e la Prof.ssa Maria Clara Martinelli a cui il governatore Alfio Di Costa ha esposto il progetto di scavi promosso dal Club. “Ho apprezzato molto questo meraviglioso percorso che mi ha permesso di immergermi nella Storia dell’arcipelago Eoliano che inizia oltre 10 mila anni fa. Il museo è unico al mondo, nel suo genere, per la rarità degli esemplari custoditi, molti di essi davvero di rara bellezza” ha fatto presente Alfio Di Costa, visibilmente interessato alla storia dell’arcipelago. E continuando “Per le sue caratteristiche di Museo “vivo”, in costante e “centrale” rapporto col territorio di appartenenza é direttamente connesso al costante progredire delle indagini archeologiche. L’incremento e lo sviluppo delle sue collezioni e degli apparati espositivi, nonché delle sue infrastrutture, sono pressoché continui. L’esposizione, pur nel rigore scientifico, é improntata, secondo la limpida concezione didattica dei suoi creatori, a criteri di chiarezza illustrativa che rendono la visita proficua e gradita anche ai non specialisti. Un particolare impatto sul pubblico suscitano, ad esempio, le ricostruzioni storiche, con gli elementi originari di contesti di scavo”.

“L’unicità del luogo, dove molte persone eccellenti scelgono di vivere perché si innamorano di questo favoloso arcipelago, rende percorribile progetti di crescita culturale e turistica, a cui donne e uomini eccellenti del Rotary dovrebbero lavorare, con intensità di idee e di azioni di servizio” ha affermato Alfio Di Costa, governatore del Rotary del Distretto 2110, in occasione (nella serata), dell’incontro con i soci del Club Rotary e dei club giovanili.

