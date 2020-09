Il dott. Paolo Petralia, Direttore Generale del “Gaslini” di Genova, ospite dell’Ateneo

Lunedì 28 settembre, alle ore 17.45, il dott. Paolo Petralia (Direttore Generale “Istituto Giannina Gaslini” di Genova e Presidente dell’Ass. Ospedali Pediatrici Italiani – AOPI), sarà ospite presso l’Aula Magna dell’Università di Messina per un incontro sul tema “Una opportunità in più per il fututo: l’ospedale pediatrico a Messina”. L’iniziativa vede il fattivo coinvolgimento, assieme all’Ateneo peloritano, del Policlinico universitario “G. Martino” e dell’AOPI.

Il dott. Petralia relazionerà circa “Il futuro dei bambini ed il ruolo degli Ospedali Pediatrici Italiani”. Interverranno, inoltre, il dott. Gianpiero Bonaccorsi (Commissario Straordinario AOU “G. Martino”) ed il prof. Carmelo Romeo (Direttore Dip. Materno-Infantile del Policlinico di Messina).

I lavori, moderati dal prof. Claudio Romano (Dip. Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliera messinese), si concluderanno con l’intervento del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea.

