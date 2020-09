Lipari, dopo ore di agonia volontari Enpa liberano cane intrappolato in una tagliola

di Luana Spanò – Ieri pomeriggio alcuni volontari dell’Enpa Sezione Isole Eolie, si sono recati ad Annunziata, uno dei punti di alimentazione dei randagi dell’isola. La volontaria Angela è stata subito allertata dai forti lamenti che provenivano da una zona invasa dai rovi. Certa che il cane fosse rimasto intrappolato nel groviglio della vegetazione e non riuscisse a liberarsi, ha chiamato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto. Purtroppo i rovi erano troppo alti e fitti e l’operazione non è andata a buon fine. Tuttavia Angela e Manori non si sono date per vinte e dopo un paio di ore, hanno nuovamente raggiunto il posto da cui provenivano i forti lamenti e insieme ad Armando sono riusciti a recuperare la cucciola, accorgendosi solo in quel momento che era rimasta intrappolata con la zampa destra in una tagliola. Il cane è stato subito trasportato dalla veterinaria dell’isola, che ha provveduto alla rimozione della tagliola e l’amputazione di un dito. La cucciola battezzata da una delle soccorritrici Eco, adesso è monitorata presso la degenza delle volontarie Enpa di Lipari.

