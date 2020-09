Controlli dei Carabinieri nel villaggio Ganzirri: denunce e droga sequestrata

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, con il supporto di personale del Nucleo Carabinieri Radiomobile di Messina, hanno intensificato i controlli nelle aree a maggiore attrazione turistica del capoluogo peloritano ed in particolare, i Carabinieri della Stazione di Messina Ganzirri, hanno predisposto, nella località Ganzirri, una serie di posti di controllo in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile, in orari sensibili legati al consumo di bevande alcooliche.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di un 27enne, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente in quanto, controllato alla guida di un’autovettura in apparente stato psicofisico alterato, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Al conducente, oltre la denuncia, è stato anche sequestrato il veicolo.

Inoltre, 6 persone, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e crack, detenute per uso personale, con il sequestro di circa 5 grammi di sostanza stupefacente.

Infine i posti di controllo hanno consentito di controllare più di 80 persone e di elevare 3 contravvenzioni al codice della strada.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it