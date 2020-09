La scuola San Domenico Savio resta aperta

In questi giorni si è parlato e scritto tanto riguardo la scelta dei Padri Salesiani di chiudere il Savio. Per mancanza di vocazioni i figli di Don Bosco sono costretti ad abbandonare la parrocchia e le attività pastorali. Questo non implica la chiusura della scuola. Ed è proprio l’istituto scolastico che tende a precisare la non chiusura.

È un chiarimento necessario e dovuto.

Una precisazione nel rispetto dei bambini, delle loro famiglie e di chi ha lavorato e lavora senza risparmiarsi per rendere la nostra scuola sempre più efficiente ed al passo con i tempi.

Un chiarimento dovuto dopo che la segreteria del Savio ha ricevuto centinaia di telefonate di genitori preoccupati per una presunta chiusura della scuola. Ciò è accaduto dopo la condivisione virale sui social di post e pezzi stampa che, il più delle volte, sono letti purtroppo con poca attenzione, creando grande allarmismo.

La scuola è aperta e le attività al suo interno proseguono con l’entusiasmo di sempre.

La presenza ed il carisma salesiani sono e saranno guida pedagogica presente.

Il Savio 4.0 è anzi oggi rinnovato: bilinguismo e digitalizzazione sono ormai realtà sostenuta ed affiancata dalla forza salesiana.

La preoccupazione di queste ore è certamente prova del grande affetto di cui la comunità tutta ci ha ancora una volta dato prova. Per questo ringraziamo chiunque abbia pensato al peggio.

La scuola é aperta. E attende tutti con portone e braccia aperte

