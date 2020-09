Milazzo, un militare della guardia costiera disperso: si era lanciato in mare per salvare un giovane

Apprensione per la sorte di un militare della Guardia Costiera che si sarebbe lanciato in mare a Milazzo per soccorrere un giovane in difficoltà, che avevano deciso di fare il bagno con altri amici sfidando le onde del mare in tempesta che hanno raggiunto anche i quattro metri di altezza.

Il fatto è accaduto stamattina sulla riviera di Ponente, all’altezza del Tiro a Segno e le ex Cupole, dove i marosi hanno messo in difficoltà i bagnanti.

Al momento sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori che stanno seguendo la corrente, verso la zona del Tono.

