Interventi di potatura e messa in sicurezza, da domani limitazioni sul Viale Europa

Da domani, martedì 29, al 13 ottobre prossimo, nella fascia oraria 6-17.30, per consentire interventi di potatura e messa in sicurezza di alberature cittadine, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto, vigerà il divieto di sosta, con rimozione coatta, sul lato sud del viale Europa, nel tratto compreso tra le vie La Farina e G. Pilli. Il provvedimento viabile sarà in vigore per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali), per il posizionamento dei mezzi d’opera. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, a cura e spese della ditta esecutrice, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione. I lavori dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15.