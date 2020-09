La Nebrosport a testa alta allo Slalom Rocca Novara di Sicilia

In una stagione molto particolare anche per il settore motoristico, la Nebrosport si conferma tra le scuderie più attive portando a termine una nuova gara lo scorso weekend del 26 e 27 settembre 2020 in occasione dello Slalom Rocca Novara di Sicilia. Il team santangiolese, presente con tantissimi portacolori alla 25esima edizione dello slalom siciliano, ha raggiunto come sempre ottimi risultati all’interno della competizione.

A partire dal successo del Torrese Francesco Di Stefano che rispetta le attese della vigilia nei suoi confronti e trionfa su Peugeot 106 Rally sia in classe RS 1.6. che nel gruppo Racing Start.

In classe N 1400 un’altra Peugeot 106 Rally, quella guidata del giovane driver Nebrosport Mattia Tirintino, che tra le postazioni novaresi agguanta un sesto posto finale.

Medesimo risultato che viene ottenuto nella N1600 da Gianfranco Starvagi. Il pilota sampietrino, sempre al volante di Peugeot 106 Rally, si posiziona al sesto posto di classe.

Quinto di classe, invece, Francesco Imbesi dopo tre anni di inattività dal mondo dei motori. Buon banco di prova per la sua Fiat 127 S4 che torna nuovamente a gustare gli asfalti.

Il secondo trionfo di giornata per la scuderia rossoblù porta poi la firma di Andrea Adamo. La sua Renault R5, con un’ottima perfomance, viene incoronata come vincitrice in classe S7.

A seguire, rimanendo in classe S7, fa registrare il secondo tempo Enrico Falsetti che si guadagna il secondo gradino del podio con la sua Renault R5 mettendo il timbro del dominio definitivo Nebrosport.

A chiudere gli ottimi risultati ottenuti dal team santangiolese, è la terza posizione conquistata da Mattero Ruggeri e dalla sua veloce Peugeot 106 Rally, sia in classe E2SH1150 che nel gruppo di appartenenza. (Foto Manuel Marino)

