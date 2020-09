Unime, ripresa delle attività didattiche: le linee guida per lo svolgimento delle lezioni

Sono state approvate dagli Organi collegiali dell’Ateneo le linee programmatiche per la ripresa delle attività didattiche a.a. 2020/2021.

La procedura fa riferimento alle modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività didattiche per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21: le lezioni riprenderanno in modalità mista anche per gli studenti del I anno e per gli studenti dei Corsi a frequenza obbligatoria, preferibilmente in presenza, a partire dal 5 ottobre, mentre gli esami di profitto, a far data dalla prima sessione utile dell’anno accademico 2020/21 (gennaio 2021) si svolgeranno esclusivamente in presenza.

La ripresa delle lezioni del primo semestre dell’a.a. 2020/21 è prevista a partire dal 5 ottobre p.v. L’Ateneo attuerà, come previsto, una modalità di lezione blended. Lo studente potrà scegliere, per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21, se seguire le lezioni in modalità ‘in presenza’ o‘da remoto’;

La modalità ‘in presenza’ è prevista preferibilmente per:

-tutti i Corsi di Laurea a frequenza obbligatoria;