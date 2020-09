Venerdì 2 ottobre i funerali di Aurelio Visalli, eseguita l’autopsia

Si terranno venerdì 2 ottobre alle 11, nel duomo di Milazzo, i funerali del sottufficiale della Guardia costiera. Il sindaco Giovanni Formica ha annunciato per quel giorno il lutto cittadino e ha messo a disposizione la sala consiliare per allestire la camera ardente. “Milazzo è una città molto legata al mare e al corpo della Capitaneria – ha dichiarato Formica – e questo evento ha davvero commosso l’intera comunità cittadina. Il fatto che il giorno della scomparsa e delle ricerche ci fosse tutta la città schierata nel lungomare di Ponente nella speranza di riuscire ad avvistare il giovane militare, la racconta lunga su come sia stata vissuta questa tragedia. Aurelio Visalli è morto da eroe, è stato un uomo che ha fatto un giuramento e lo ha onorato fino alla fine”. Lutto cittadino anche a Rometta, come annunciato dal sindaco Merlino.

Ieri sera l’esame autoptico eseguito all’ospedale di Milazzo dal medico legale incaricato dalla procura di Barcellona, la dottoressa Elvira Spagnolo Ventura, a cui ha assistito anche il prof. Alessio Asmundo, consulente dei familiari della vittima nominato dai legali Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella.

Secondo le prime indiscrezioni il sottufficiale non sarebbe morto per annegamento, ma per un violento trauma.

