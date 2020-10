Nebrosport in cerca di punti allo slalom Agro Ericino

Nuovo appuntamento per la scuderia Nebrosport, impegnata domenica 4 ottobre 2020 al 18° Slalom Agro Ericino. Dopo l’ottimo dispiegamento di piloti lo scorso fine settimana a Novara di Sicilia, il team rossoblù torna in gara alla ricerca di punti pesanti. La competizione, che si svilupperà sulla Strada Provinciale Valderice-Erice, è stata allestita da Promoter Kinisia e sarà valida per il campionato siciliano.

L’unico alfiere della scuderia Nebrosport presente alla kermesse trapanese, sarà Francesco Di Stefano. Dopo la vittoria centrata la scorsa settimana a Novara di Sicilia, il driver torrese scenderà ancora una volta in pista al volante della sua Peugeot 106 Rally con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili in ottica campionato siciliano per puntare con tutte le proprie forze al primato di classe RS1.6.

