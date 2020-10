Blitz della Municipale per monitorare le norme anti Covid, De Luca “se continuiamo così sarò costretto a riaprire il COC”

Parla di “ronde” evocando con il linguaggio i metodi a lui più affini. Ma nella sostanza è stato messo in atto un controllo straordinario da più parti richiesto sul rispetto delle norme anticovid tra i frequentatori dei locali.

Distanziamento e uso della mascherina restano infatti gli unici strumenti per difenderci dal virus, che in queste ultime settimane ha ripreso a diffondersi in tutte le regioni italiane, e lo stesso governo nel prossimo DPCM ha annunciato di voler usare per i controlli anche l’esercito.

Continua infatti a salire il numero di contagi giornalieri inItalia dove secondo l’ultimo bollettino sono stati 2.844 i casi accertati, mai così tanti da aprile.