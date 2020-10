Incendi nella zona tirrenica, Vigili attivi fino all’alba per spegnere i roghi

di Michele Bruno – Nella giornata di ieri, fino alle prime luci dell’alba, i Vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per riuscire a spegnere i vasti incendi boschivi che hanno coinvolto la zona tirrenica nei dintorni di Reitano.

Dalle 20.45 la squadra del Distaccamento di Milazzo è intervenuta per un pericoloso incendio nel Comune di Naso, esattamente in Contrada “Due fiumare” dove il rogo, propagato per il forte vento di scirocco, ha favorito la distruzione di un deposito e un intero piano di un’abitazione all’interno del quale vi era un cagnolino in grave pericolo. La bestiolina è stata prontamente salvata dai vigili e messa al sicuro dalle fiamme.

I Vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni spegnendo l’incendio e bonificando la zona. Durante queste operazioni sono state rinvenute e messe in sicurezza anche 7 bombole di gas, tuttavia nelle attività 4 autovetture sono andate distrutte. Le strade erano strette ed impervie, dunque la squadra ha potuto raggiungere gli incendi con molta difficoltà, solo a bordo dei PICK-UP attrezzati con il modulo ANTINCENDIO. Le operazioni di bonifica sono terminate alle ore 4,50.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it