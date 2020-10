Promozione: il Gescal supera di misura la Santangiolese

Il Gescal passa al “Caldarera” di Sant’Angelo di Brolo, superando di misura i padroni di casa grazie ad una rete realizzata da Gioele Ballarò. Tre punti, quelli ottenuti dal Gescal, che fanno bene all’umore della squadra e che danno la giusta carica per affrontare il campionato che la stagione pone davanti.

I ragazzi di Gaetano Di Maria si impongono per tutta la durata del primo tempo, facendo il proprio gioco, costruendo tanto e soprattutto divertendosi. Diverse le occasioni non sfruttate dal Gescal, e altrettanto il dispiacere per il gol realizzato da Sturniolo e poi annullato dal direttore di gara per offside.

I padroni di casa rispondono all’attacco peloritano, ma le reti rimangono inviolate da entrambe le parti per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Gescal forse rallenta un po’ il tiro, attacca e reagisce alla Santangiolese che cerca in ogni modo di ostacolare l’offensiva biancoverde. Alla mezz’ora è calcio d’angolo per gli ospiti: Ballarò si presenta sulla lunetta del corner e con potenza e precisione infila la palla in rete. Il gol realizzato da Ballarò blinda definitivamente il risultato sull’1 a 0 per la compagine del presidente Panarello.

Sono 7 i punti guadagnati in tre gare dal Gescal che dovrà incontrare in casa la Nuova Rinascita Patti.

