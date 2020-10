lavori alla Camera di Commercio, da domani divieto di sosta e limite di velocità in Via Ugo Bassi

Da domani, mercoledì 7 sino a venerdì 9, nella fascia oraria 7-19, vigeranno il divieto di sosta ed il limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto lato ovest via U. Bassi, antistante il prospetto della Camera di Commercio. Il rispettivo tratto di marciapiede sarà interdetto garantendo in sicurezza, la continuità del transito pedonale in quello del lato opposto, e l’ingresso a tutti gli accessi insistenti nel tratto interessato dagli interventi, per mezzo di collocazione di idonee protezioni laterali e superiori e con l’ausilio di movieri. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire il posizionamento di una piattaforma aerea autocarrata, necessaria all’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio sede della Camera di Commercio.