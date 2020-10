Ass. Alessandra Calafiore e Valeria Asquini : “Gli asili nido comunali si aprono alla città h24”

L’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini hanno il piacere di comunicare l’avvio di un nuovo ed importante servizio di supporto alle famiglie.

“Il servizio – evidenzia l’Assessore Calafiore – rientra in quella progettualità mirata, inserita nell’ambito dei percorsi della Buona Scuola, che ha consentito all’ente Comune di potere stare sempre più accanto alle famiglie dei più piccoli che, non sempre riescono a conciliare le esigenze primarie della famiglia con quelle lavorative. Si è scelto di mettere in campo questo progetto, poiché consapevoli che gli attuali ritmi di vita e il mutato assetto strutturale delle famiglie, spesso monogenitoriali, producono pesanti carichi di responsabilità, anche in termini di gestione della quotidianità, in capo ad un solo soggetto, divenendo essenziale il supporto delle Istituzioni, quali veri e propri caregivers familiari”.