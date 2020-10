Gioveni (FdI) “Rimborso utenze e affitti: l’attesa sta durando anche troppo”

“Quanto dovranno ancora aspettare i cittadini aventi diritto a ricevere il rimborso delle utenze e degli affitti legati all’emergenza Covid?”

È quanto chiede all’Amministrazione il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni.

“Sono già trascorsi non meno di 5 mesi dalle prime istanze presentate – evidenzia Gioveni – senza che le famiglie interessate abbiano potuto ricevere un solo centesimo dal Comune. Se le prime giustificazioni sui ritardi fornite da assessorato e Messina social city legati per esempio ad una documentazione incompleta prodotta dagli interessati potevano rimanere in piedi – prosegue il consigliere – ora non più, perché evidentemente i problemi sono di altra natura”

. Infatti – aggiunge l’esponente di FdI – ho potuto personalmente constatare che al Dipartimento Ragioneria di Palazzo Zanca non sono ancora pervenute le determine di liquidazione da parte degli uffici preposti, fatto questo che la dice lunga sui problemi tecnici sorti nella gestione complessiva delle istanze, il cui elevato numero non può certamente costituire un alibi”.

“Chiedo, pertanto, una immediata accelerazione del procedimento amministrativo avviato nei mesi scorsi – conclude Gioveni – per l’auspicata definizione delle istanze e il consequenziale rimborso di utenze e affitti agli aventi diritto”.

