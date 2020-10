Oggi ultimo atto della Rassegna Social Walk, con il concerto della Brigata Aosta

La rassegna di spettacoli “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo” allestita all’Arena Villa Dante, si conclude questa sera, alle ore 20.30, con il concerto della banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”. Costituita nel 1977 a Messina con la denominazione di “Musica d’Ordinanza”, inizialmente era composta da un Maresciallo Capo Musica, un mazziere e 28 militari musicanti. Nel 1988, assunse l’attuale denominazione di “Banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”, con l’organico attuale composto da circa trenta elementi ed un Maresciallo Capo Musica. Il complesso bandistico oltre da operare nell’ambito del territorio nazionale è stato impiegato all’estero e precisamente a Praga nel 1999, a Kaiserslautern in Germania nel 2001, a Mons in Belgio e ancora a Kromeriz nella Repubblica Ceca nel settembre del 2005 ed in Libano nel novembre 2011. La Banda della Brigata “Aosta” ha partecipato alle edizioni all’International Military Tatoo di Modena che riunisce ogni anno i più importanti complessi bandistici militari di tutto il mondo, ed in queste manifestazioni ha sempre conseguito risultati di primo piano e l’apprezzamento di tutti i partecipanti, sia per l’ottimo livello artistico evidenziato, sia per la perfetta sincronizzazione nei movimenti attinenti ai caroselli effettuati nelle edizioni del 2003, 2005, 2007 e 2010. L’attuale Capo Musica è il Luogotenente Fedele De Caro.

Grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e rappresentanti di categoria dei commercianti, i coupon riferiti alla rassegna “Social Walk” sono dotati di un QR-CODE attraverso il quale è possibile visualizzare i ristoranti e i bar che riconosceranno uno sconto o una gratuità ai possessori dei biglietti, distribuiti gratuitamente alla Messina Social City ed all’Infopoint comunale di via Consolato del Mare fino ad esaurimento dei posti disponibili.