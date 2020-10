Tragedia a Villafranca Tirrena: muore bimbo di 10 mesi, ingoia un piccolo oggetto

Oltre il danno la beffa, ma qui c’è di più, c’è un dramma familiare non indifferente: un bambino di dieci mesi che ha perso la vita venerdì scorso e i suoi genitori indagati per omicidio colposo.

La tragedia si è consumata a Villafranca Tirrena: a quanto pare il bimbo ha smesso di vivere a causa di un’ostruzione delle vie respiratorie causata da una ventosa, appartenente ad una clessidra che avrebbe ingerito. L’oggetto è rimasto incastrato in gola. Immediati i tentativi di liberare le vie respiratorie. A prestare soccorso sono intervenuti anche i vicini di casa, tra cui un’infermiera professionale che sarebbe riuscita a tirare fuori dalla gola del piccolo, il corpo estraneo rimasto bloccato per circa cinque minuti non consentendo così di respirare.

A quanto riporta la Gazzetta del Sud Il bambino è stato quindi trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina. Da quanto emerge, secondo quanto è stato ricostruito nella giornata di ieri, una volta giunto in ospedale il bambino era cosciente, piangeva e si muoveva. I medici hanno eseguito diversi controlli, ma nel giro di un paio di ore il piccolo è deceduto.

I sanitari hanno immediatamente trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria che ha aperto un fascicolo, in cui risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori, che sono già stati interrogati dalla polizia giudiziaria fornendo i dettagli del drammatico episodio. (G. M)

