Vescovi di Sicilia si riuniscono per la sessione autunnale della CESI

Dal pomeriggio dell’8 ottobre i Vescovi delle Diocesi di Sicilia tornano a riunirsi per la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana. Si tratta del primo incontro in presenza dopo quello del gennaio scorso. Le altre sessioni programmate infatti non sono state effettuate, così come il previsto pellegrinaggio in Terra Santa, a causa della pandemia, anche se i vescovi si sono incontrati più volte in modalità telematica. La sessione si svolge presso l’Hotel Villa Sturzo a Caltagirone.

Numerose le questioni poste all’attenzione dell’episcopato nell’ordine del giorno: La situazione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano con l’approvazione del Regolamento e del rendiconto economico; l’Approfondimento delle Linee guida della CEI per la tutela dei minori a cura di Don Giancarlo Marchetti del Servizio nazionale; un aggiornamento sulla situazione attuale delle I.P.A.B.; Comunicazioni sull’Osservatorio socio-politico con la partecipazione del Direttivo dell’Ufficio Regionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro a cura di Mons. Giuseppe Marciante.

In conclusione sono previste comunicazioni della Commissione Presbiterale (Don Giuseppe Argento) e del Centro Madre del Buon Pastore (Don Calogero Cerami).

Prima della sessione autunnale due giorni di esercizi spirituali predicati dal vescovo mons. Calogero Peri.

