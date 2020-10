Caputo: dalla prima categoria al gol con la Nazionale, il sogno realizzato

Con il gol in Nazionale contro la Moldavia, Francesco Caputo, al debutto in azzurro, trova il punto più alto della sua carriera di calciatore. Una soddisfazione meritatissima per un bomber che partito dalla prima categoria, negli ultimi 6 anni, tra Serie A e Serie B, va sempre in doppia cifra.

La carriera del 33enne attaccante del Sassuolo, inizia dalle giovanili del Toritto. Poi il salto in prima squadra dove comincia a cimentarsi sui campi della Prima categoria pugliese: i 14 gol in Promozione col Toritto nel 2005-06 gli valgono la conquista dell’Eccellenza con l’Altamura.

L’anno successivo (2007-08) è in Serie C2 col Noicattaro (11 gol in 29 partite) ed è quello l’anno della prima svolta. È notarlo per primo è Antonio Conte lo chiama al Bari dove brilla (10 gol) e contribuisce alla promozione in A dei galletti. Da lì in poi inizia la sua seconda parte di carriera tra i professionisti fino ad arrivare al debutto e al gol con la Nazionale.

