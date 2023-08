Ponte sullo Stretto: ok del CDM a deroga tetto compensi per i super esperti

Il consiglio dei ministri ancora in corso, a quanto si apprende, ha approvato la deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione del PONTE sullo Stretto. È una norma fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti.

Intanto una nota, riportata dall’Ansa, informa che la prima riunione è prevista per domani, martedì 8 agosto, alle 11.30, all’Università di Messina.

“L’iniziativa – spiega il ministero – si inserisce nell’ambito delle attività avviate dal ministero per pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del Ponte” con l’obiettivo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell’intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell’area. Coordina il tavolo l’ammiraglio ispettore Nunzio Martello, vice comandante generale della Guardia di finanza. Vi partecipano tecnici ed esperti del Ministero, delle due Regioni (Calabria e Sicilia), dell’Autorità portuale dello Stretto, delle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive Università.

