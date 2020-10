Capo d’Orlando: Positive al covid-19 due alunne provenienti da Galati Mamertino

Due ragazze provenienti da Galati Mamertino dove al momento è uno dei paesi più colpiti dal virus sui Nebrodi, sono risultate positive al test rapido per il covid-19. Le ragazze frequentano frequentano l’una il “Liceo Lucio Piccolo” e l’altra l’Istituto Tecnico “F.P. Merendino” entrambi gli istituti sono a Capo d’Orlando.

Questa mattina, grazie alla sollecitazione del Sindaco di capo d’Orlando Franco Ingrilì, alcuni ragazzi provenienti Galati, sono stati sottoposti al test rapido e da qui le due positività.

Ovviamente,- così come riporta AM – in entrambi i casi, si resta in attesa del risultato del tampone molecolare.

Intanto domani i compagni di classe delle due ragazze, dovrebbero effettuare i tamponi, con l’intervento a Capo d’Orlando dell’USCA di Sant’Agata Militello.

Si sta provvedendo inoltre la sanificazione delle aule.

