Unime, Erasmus+: Centro Eurodesk riprende attività di front office presso la sede ERSU Messina

Il Centro Eurodesk Messina, da giovedì 1 ottobre 2020, ha ripreso l’attività di front office al I° piano della sede ERSU Messina di via Ghibellina n.146. Il servizio è offerto in modalità blended (mista) in ossequio agli obblighi di legge e alle misure precauzionali imposte dal Governo nazionale e regionale, a tutela della salute e per contenere il rischio di contagio limitando al massimo l’affluenza nei luoghi pubblici.

Eurodesk è la rete ufficiale del programma Erasmus+, attivata per offrire a giovani e studenti informazioni sui programmi e le iniziative promosse dall’Unione Europea, grazie al supporto della Commissione europea e dell’Agenzia Nazionale dei Giovani.

I servizi del Centro, erogati gratuitamente, mirano a favorire l’accesso alle opportunità di mobilità internazionale, di apprendimento formale e non formale, di lavoro e volontariato, e si rivolgono principalmente a: studenti delle scuole e delle università, giovani ricercatori, giovani in cerca di prima occupazione e giovani non appartenenti ad organizzazioni già strutturate, il cui accesso ai programmi europei è generalmente più difficoltoso.

Il Centro Eurodesk, inaugurato il 9 febbraio 2018, è l’unica struttura a Messina riconosciuta dalla Commissione Europea per erogare informazioni sulle opportunità dedicate ai giovani attraverso il programma Erasmus+ ed è coordinato, a titolo gratuito, dall’Associazione BIOS. La sua attività è promossa dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario-E.R.S.U. di Messina e, in questi ultimi tre anni, la struttura è diventata il primo Centro di coordinamento Eurodesk tra Sicilia e Calabria.

«Sono stati tre anni intensi – dichiarano i rappresentanti dell’Associazione Bios – ed è tempo di bilanci anche perché, a fine anno, la nostra attività volgerà al termine».

Grazie all’impegno quotidiano dello staff dell’Associazione, dei volontari e dei tirocinanti dell’Università degli Studi di Messina, sono stati erogati molteplici servizi e promosse le seguenti attività:

Per i Giovani: Prima informazione e servizio di orientamento per Erasmus+ (in particolare Scambi giovanili), volontariato e tirocini all’estero, lavoro alla pari, lavoro stagionale.

Per le Scuole: Animazione in ambito scolastico sui temi della mobilità, dei diritti, della cittadinanza europea e della partecipazione alla comunità locale.

Per le Organizzazioni: Orientamento alla progettazione comunitaria, supporto nella ricerca partner per iniziative transnazionali nel settore della gioventù.

Per gli Operatori: Seminari tematici, info-day e training-day sui programmi comunitari con focus su Erasmus+.

I numeri raggiunti sono più che soddisfacenti:

Oltre 12.000 persone coinvolte nelle attività di informazione, orientamento e consulenza, molti dei quali giovani e studenti universitari;

Circa n. 40 i tirocinanti e volontari che hanno animato il Centro Eurodesk Messina;

Oltre n. 200 le presenze all’interno dei locali del Centro di giovani, rappresentanti di scuole/organizzazioni/istituti, operatori e professionisti, che hanno utilizzato i servizi erogati gratuitamente e usufruito del materiale promozionale e della documentazione informativa fornita dalla Rete Nazionale Eurodesk Italy;

Circa 15.000 le visualizzazioni dei post della pagina Facebook;

Oltre 100 eventi ed incontri pubblici organizzati (come le prime due edizione dell’International Skill Meeting 2018 e 2019, l’Evento Nazionale Eurodesk a Messina, Your first EURES job 6.0, Time To Move Event, ecc.);

Oltre 50 partecipazioni a seminari e workshop a livello nazionale ed internazionale (tra cui l’Eurodesk Multipliers Seminar a Bruxelles)

Il Centro Eurodesk Messina, oltre ad essere punto informativo sul “Corpo Europeo di Solidarietà promosso dalla Commissione Europea, è diventato partner nazionale dell’iniziativa “Your First Eures Job 6.0”, che mira ad offrire ai giovani un sostegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa e/o di un’opportunità di tirocinio in un altro Stato membro della UE, Norvegia e Islanda comprese.

Nei prossimi mesi lo staff e i volontari dell’Associazione Bios, vi aspettano al Centro Eurodesk Messina per continuare ad orientarvi sulle opportunità dedicate ai giovani attraverso il programma Erasmus+.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata http://www.associazionebios.org/eurodesk-messina/ e visitare virtualmente il Centro http://www.associazionebios.org/vt/vt_centro-eurodesk-me/ .

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it