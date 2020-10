Divieti anti covid: campionati a rischio?

Stanno facendo discutere le prime indiscrezioni sulle nuove norme a cui il governo sta pensando per rallentare l’aumento del numero di contagi.

Tra le più discusse ci sarebbe quella riguardante il divieto degli sport di contatto ed in particolare il calcetto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta i campionati in ogni caso non dovrebbero correre rischi chiusura in quanto rimarrebbero fuori tutte le attività riconosciute da Coni (federazioni, discipline associate ed enti di promozione) e Comitato paralimpico.

In questo caso tutta la filiera dei campionati dilettantistici e giovanili non sarebbe compresa.

