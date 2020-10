Santa Teresa di Riva: coltiva marijuana in un armadio-serra, 40enne arrestato dai Carabinieri

Sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 40enne di Santa Teresa di Riva, già noto alle forze dell’ordine.

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione sul territorio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno fermato un uomo che si è mostrato preoccupato ed insofferente, così da decidere di effettuare una perquisizione presso l’abitazione. I militari hanno rinvenuto 14 grammi di marijuana già essiccata e tre piantine di cannabis, nascoste all’interno di un armadio trasformato in una serra artigianale, con un rivestimento interno composto da materiale riflettente e l’applicazione di lampada temporizzata per illuminare e riscaldare l’ambiente. La sostanza stupefacente e l’attrezzatura per la coltivazione sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sottoposto, su ordine della Procura di Messina, agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta questa mattina. L’arrestato è comparso davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della Stazione Carabinieri. Si attende adesso il processo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it