Galati Mamertino, salgono a 115 i positivi. Il sindaco: “Non abbandonateci”

Salgono a 115 i casi di Covid-19 a Galati Mamertino, accertati con tampone molecolare. Un numero enorme rispetto al numero di persone che vivono nel comune nebroideo che conta 2.500 anime.

Galati due giorni fa è stato dichiarato zona rossa. Il numero dei contagiati pare destinato a crescere ancora, perché ieri, su 48 test rapidi eseguiti, 11 sono risultati positivi.

Sono oltre 500, al momento, le persone in isolamento. Ieri un paziente è stato ricoverato al Policlinico di Messina, per sintomi severi classici del Covid-19.

“Ringrazio il prefetto di Messina e l’ASP 5 per la grande disponibilità che stanno dimostrando verso la nostra comunità in questo difficile momento”, ha dichiarato il sindaco, Nino Baglio, che ha aggiunto: “Il nostro paese è bloccato per evitare il diffondersi del contagio, ma Galati Mamertino non deve essere abbandonato e lasciato a se stesso”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it