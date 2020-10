Prima Categoria: bomba di mercato, l’Asd San Fratello si regala Peppe Sciliberto

di Fra Pè – Colpaccio da maestro quello messo in atto ieri sera dall’Asd San Fratello. La società guidata dal presidente Salvatore Manasseri, collaborato da Delfio Calabrese che, oltre essere il capitano dei neroverdi è anche il vice presidente, e dal mister Antonio Reale, due che il calcio lo masticano sin da quando erano in fasce, ha arruolato tra le file di un ancora più competitivo San Fratello il forte centrocampista Peppe Sciliberto.

Il fantasista cresciuto nel Torregotta, è l’ elemento di esperienza che aiuterà Reale ad alzare il tasso tecnico della squadra già ben formata da ragazzi che, sin dall’anno scorso hanno dimostrato di saper fare calcio.

Sciliberto classe 1990 alto 1,65, è un atleta molto duttile che può ricoprire diversi ruoli del centrocampo, ma può essere impiegato anche come attaccante esterno, ha anche il “vizietto” del gol ed è molto abile anche nei calci piazzati. Oltre aver militato nel Torregrotta, ha vestito la maglia dell’ Orlandina in Eccellenza, per poi approdare nel Rocca Caprileone, Real Rometta, Gioiosa e Milazzo. Quest’anno in estate è stato inizialmente ingaggiato dal Rocca, svincolandosi dopo la fusione di quest’ultima con l’Acquedolcese e, quindi, passare al Modica in Promozione.

Con i rossoblù Scilberto disputa cinque gare tra Coppa e campionato sempre da titolare, per poi scindere il contratto per motivi personali ed extra calcistici.

L’Asd attento agli spostamenti dei top player ha saputo cogliere il momento giusto per arruolare il fantasista messinese che, abbraccia il progetto dell’ambizioso San Fratello. Quella di Sciliberto non è una scelta di ripiego, ma un ulteriore sfida per contribuire a riportare i nero verdi in Promozione, dato che che nel curriculum vanta due promozioni in Eccellenza con Torregrotta e Real Rometta.

“Non posso che ritenermi soddisfatto – afferma il presidente Manasseri – cercavamo un top player e a quanto pare l’abbiamo trovato. Sarebbe da ipocriti nasconderci, vogliamo riprenderci ciò di cui siamo stati defraudati, la concorrenza è tanta, ci sono squadre per organizzate ed è proprio per questo che abbiamo voluto aggiungere un ulteriore tassello ad un bellissimo mosaico già mostrato il campionato scorso. Vogliamo ancora una volta dire la nostra e dirla con classe, competenza e autorevolezza e lo faremo giocando a calcio”

Mister Reale che dopo il pareggio sofferto con l’Alluntina e la vittoria al “Gagliani” contro l’ostica Nasitana sta cercando maggiormente di motivare e dare nuovi imput al gruppo, è pronto a schierare Sciliberto domenica prossima proprio contro l’Orlandina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it