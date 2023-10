Unime: Limosani chiede trasparenza e certezze nel processo elettorale

Il Prof. Michele Limosani, candidato al rettorato dell’Università di Messina, ha emesso una nota in cui esprime la sua preoccupazione per la situazione di incertezza in cui l’Ateneo si trova, specialmente dopo le dimissioni del rettore Cuzzocrea. Nel contesto delle recenti vicissitudini, Limosani ritiene opportuno che il Decano avvii immediatamente un’interlocuzione con tutti i candidati alla carica di Rettore.

Una delle principali richieste del Prof. Limosani è la necessità di fissare un calendario elettorale urgente, ma non solo. Egli sottolinea l’importanza di affrontare altre questioni cruciali, in particolare quelle sollevate dalla componente studentesca. Gli studenti chiedono un allineamento tra il regolamento elettorale e lo Statuto dell’Università, una richiesta che il Prof. Limosani ritiene fondamentale per garantire un processo elettorale equo e trasparente.

Un’altra questione sollevata dal Prof. Limosani riguarda il diritto di voto del personale EP del Policlinico. Egli sottolinea la necessità di riconoscere agli EP (personale amministrativo e tecnico dipendente dell’Università) l’elettorato attivo, come avvenuto in passato. Questa figura professionale, essendo dipendente dell’Università e avendo firmato il contratto di impiego con il Rettore, dovrebbe avere il diritto di partecipare alle elezioni per il rinnovo del vertice dell’Ateneo.

Il Prof. Limosani auspica che queste richieste siano condivise da tutti coloro che aspirano alla carica di Rettore e che il Decano risponda tempestivamente. In un momento di incertezza come quello attuale, il Prof. Limosani ritiene che sia cruciale fornire certezze alla comunità accademica e garantire la massima trasparenza nelle procedure elettorali.

