Messina omaggia San Giovanni Poalo II nel centenario della nascita

Come in tutto il mondo, anche a Messina si celebra il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, con una tre giorni di manifestazioni promosse dal 22 al 24 ottobre presso la Basilica di S.Antonio guidata dal rettore P. Mario Magro.

Promotori dell’iniziativa, i Padri Rogazionisti, le Figlie del Divino Zelo, le Associazione culturali “Antonello da Messina”, Cara beltà, Fondazione Bonino-Pulejo. La manifestazione sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti culturali, teologici, sociali del pensiero del grande Papa polacco, che fu protagonista della storica visita a Messina del giugno 1988 per la canonizzazione di Eustochia Calafato. In programma il 22 ottobre alle 19 l’intervento della prof.ssa Carmen Salvo dell’Università di Catania su tutte le encicliche del S. Padre. Il 23 ottobre dalle 18 Santa Messa in onore di Giovanni Paolo II celebrata da Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina; il 24 ottobre alle 19,30 un recital di letture sceniche da “La Bottega dell’Orefice” di Karol Wojtyla con gli attori Gianni Fortunato, Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro, Compagnia DAF-Teatro dell’Esatta Fantasia/Accademia Sarabanda.

Gli incontri saranno introdotti da Milena Romeo, presidente dell’associazione Cara beltà.

Durante la manifestazione, sarà possibile visitare le reliquie e le casule di S. Giovanni Paolo II, insieme al pannello che rievoca la visita del Papa alla chiesa del 1988 curato dall’Ass.”Antonello da Messina”.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sanitari e misure previste anti Covid

