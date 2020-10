Alicudi, contrada Sgurbio. I lavori riprenderanno a fine ottobre

di Luana Spanò – Come dichiarato dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni, in un precedente comunicato, i lavori in contrada Sgurbio non sono stati sospesi e riprenderanno entro la fine di ottobre. Arriva così una nuova data.

Inoltre, l’11 novembre ci sarà la predisposizione di una gara per un importo di 1 milione di euro contro la deforestazione e per la messa in sicurezza del territorio dell’isola di Alicudi “attraverso cui – sottolinea il consigliere Giuseppe Finocchiaro – sarà possibile realizzare importanti azioni proprio nella stessa area, spesso sottoposta a criticità per via del terreno sovrastante”.

