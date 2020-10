Progetto “Poiesis”, Marika Roberto racconta le ospiti della Casa Famiglia Glicine: lunedì 19 a Palazzo Zanca la presentazione

Lunedì 19, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti, degli Assessori Alessandra Calafiore e Laura Tringali e del Presidente del C.I.R.S. Maria Celeste Celi, nel corso di una conferenza stampa sarà presentato il progetto “Poiesis” del Cirs Onlus Casa Famiglia “Glicine” di Messina, finalista al concorso “Video in Versi” alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia e promosso dalla fondazione Oderzo Cultura Onlus. La regia, curata dalla regista e attrice messinese Marika Roberto, ha come protagoniste le ospiti della Casa Famiglia delle quali il dolore, le ferite e le sofferenze, grazie alla metodologia e all’esperienza della regista sono state trasformate in immagini recitative di liberazione e leggerezza. La regista ha scelto, insieme alle ospiti, di interpretare la poesia “Sereno” di Giuseppe Ungaretti. L’importante riconoscimento, che è stato ritirato dalla regista e dall’ assistente sociale Daniela Sturiale , rientra nell’ambito del progetto ” Poiesis ” voluto dalla vice presidente Cinzia Fresina e sostenuto dalla Presidente Nazionale Maria Celeste Celi con l’obiettivo di sostenere le ospiti attraverso il Teatro Sociale, al fine di contribuire a fare maturare e arricchire la consapevolezza delle proprie capacità per acquistare sempre più autodeterminazione, autostima e autonomia sociale.