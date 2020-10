Caronte & Tourist pensa al futuro, premiando i talenti del nautico “Caio Duilo”

Si è svolta stamattina, presso l’Auditorium del Gruppo Franza, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio C&T ai diplomati più meritevoli – per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 – dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio di Messina

Alla cerimonia – organizzata nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento interpersonale in una sala convegni accuratamente sanificata – hanno presenziato gli AD del gruppo Caronte & Tourist, Vicenzo Franza e Lorenzo Matacena; la presidente del Gruppo Olga Mondello Franza; il consigliere di amministrazione Pietro Franza; responsabile del personale e della comunicazione del Gruppo, Tiziano Minuti (che ha introdotto e moderato i lavori).

Presenti inoltre la prof.ssa Maria Schirò, Dirigente Scolastica dell’Istituto Duilio e la prof.ssa Ornella Riccio, Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Messina, in collegamento da remoto.

“Oggi assegniamo dieci borse di studio – ha detto Vincenzo Franza – che premiano ma soprattutto vogliono incoraggiare i giovani talenti premiati a restare nella loro terra e produrre qui idee, progetti, ricchezza. Ha finora funzionato, se è vero che molti dei premiati nelle scorse edizioni sono adesso nostri collaboratori e qualcuno è anche diventato un dirigente”.

Investire sui giovani per investire nel territorio, insomma – come ha precisato nel suo intervento anche Lorenzo Matacena che ha anche osservato con compiacimento come sei premiati su dieci siano donne e ricordato l’impegno di C&T a sostegno delle politiche di genere e contro le discriminazioni,

I premi sono stati assegnati agli studenti degli indirizzi “Conduzione del mezzo Navale”, “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi”, “Logistica” e “Costruzione del Mezzo Navale” diplomatisi nell’anno scolastico 2018/2019 (la cerimonia di consegna che li avrebbe visti protagonisti, già in programma lo scorso mese di marzo, era saltata a causa del lockdown) e ai neo diplomati dello scorso anno scolastico. Si tratta di dieci borse di studio – cinque per ciascun anno scolastico – del valore di 2000 euro in denaro più un contestuale imbarco formativo.

Questi i nomi degli studenti vincitori: Sofia Marino; Giuseppe Venuti; Antonino Celona; Antonella Ferraro; Francesca Puglisi (anno scolastico 2018/2019); Ancuta Burca; Sara Cesario; Francesco Bonanno; Luigi Giacomo Lucchese; Emily Russo (anno scolastico 2019/2020).

Altri quarantotto studenti ugualmente meritevoli – diciotto per il 2019 e trenta per il 2020 – non riceveranno invece alcun premio in denaro ma vivranno comunque l’esperienza di un imbarco formativo su una nave della flotta C&T.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it