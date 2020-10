Davigo non e’ piu’ consigliere del Csm

Piercamillo Davigo non e’ piu’ un consigliere del Csm. Il plenum di Palazzo dei marescialli ha decretato la sua decadenza. Motivo: domani l’ex dottor Sottile del pool Mani pulite compie 70 anni e va in pensione dalla magistratura. Una condizione incompatibile con la carica di togato del Csm, secondo la maggioranza dei consiglieri. Ma la decisione ha spaccato l’assemblea.

Nino Di Matteo, pm antimafia eletto un anno fa con il sostegno della corrente di Davigo, si schiera per la decadenza. «Per non violare violare principi costituzionali fondamentali – ha detto – con difficoltà umana e in piena coscienza voto a favore della proposta di decadenza»

