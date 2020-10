Chiesa: Seminario estivo di Cefalù ospita pazienti Covid

Da oggi il Seminario estivo San Guglielmo di Cefalù ospiterà pazienti Covid non negativizzati che necessitano di assistenza, diventando “Domicilio protetto con continuità”. La Diocesi guidata dal vescovo mons. Giuseppe Marciante ha dato in tal senso immediata e piena disponibilità all’ASP di Palermo che, durante la prima settimana di ottobre, ha chiesto la possibilità di utilizzare un immobile da destinare a tale scopo.

“Considerata l’emergenza in corso e l’aumento progressivo dei positivi”, non solo in Sicilia ma anche nei paesi del territorio diocesano, e “consapevole che ognuno deve fare la propria parte nella lotta al virus”, il vescovo ha firmato, lo scorso 16 ottobre, un’apposita convenzione tra l’Azienda Sanitaria provinciale e la Diocesi, dando il via a questo segno di carità verso i fratelli colpiti dal Covid-19.

