Militari coi manganelli davanti alle scuole, segnalato caso al Garante “a tutto c’è un limite”

Il caso è esploso stamane alla scuola Pietro Donato a Paradiso, dove i bambini hanno chiesto ai genitori perchè quel dispiegamento di militari armati. A segnalare l’episodio è stato il Garante per l’Infanzia e dell’Adolescenza Angelo Costantino che ha scritto sulla sua pagina social: “A tutto c’è un limite, i militari armati dentro le scuole no”, promettendo un intervento coinvolgendo la Prefettura.

“Sono certo che avremo riscontro – scrive – Siamo tutti preoccuparti per l’aumento della curva dei contagi ma non è terrorizzando i bambini, già provati da numerose rinuncie, che riusciremo a contenere il contagio. Non perdiamo il buon senso! Verrà il tempo in cui dovremo prenderci seriamente cura dei nostri fantasmi interni”.“

(foto di repertorio)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it