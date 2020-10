Militari davanti alle scuole, la dirigente Staiti “forse fanno paura ai genitori che non vogliono mettere la mascherina”

di Palmira Mancuso – La presenza di militari dell’esercito davanti alla scuola per controllare che vengano seguite le disposizioni anticovid hanno diviso l’opinione pubblica, soprattutto dopo il caso registrato alla scuola Pietro Donato di Paradiso, dove alcuni genitori si sono rivolti al Garante dell’Infanzia che ha annunciato di chiedere un intervento alla Prefettura.

Abbiamo raggiunto la scuola intorno alle 12, poco prima dell’uscita dei bambini, per ascoltare le reazioni alla notizia che ha suscitato un acceso dibattito tra chi non vuole una militarizzazione “come ai tempi di guerra” che potrebbe provocare traumi ai più piccoli e chi invece è convinto che gli uomini in mimetica diano maggiore sicurezza.

Visibilmente arrabbiata per il caso attenzionato dai giornali la dirigente scolastica Prof. Staiti, che ai nostri microfoni ha spiegato come tutto si sia svolto nella massima normalità, e come la presenza dei militari non abbia suscitato particolari reazioni negli studenti a cui gli insegnanti avevano spiegato che era necessario per controllare il rispetto delle norme anticovid.

Ecco cosa ci ha detto in diretta:

Abbiamo ascoltato anche alcuni dei genitori, che evidentemente non erano quelli che stamattina hanno tirato in causa il garante dell’infanzia, e che anzi hanno bollato come “assurda” la denuncia degli altri genitori.

