Derby FC – Acr addio: sospesa la vendita dei biglietti, “manca la licenza di pubblico spettacolo”

Tanta delusione per gli oltre 300 tifosi che avevano acquistato i biglietti per assistere al derby tra Football Club Messina e Acr Messina, in programma domenica 25 ottobre al “Franco Scoglio”. L’inattesa e clamorosa sospensione l’ha comunicata alle squadre la Questura a causa della mancanza della licenza di pubblico spettacolo che non può essere rilasciata senza i lavori di adeguamento dell’impianto, stabiliti dalla Commissione di Vigilanza.

Il Football Club che in un comunicato chiede un pronto intervento delle istituzioni sulla gestione dell’ impianto, che negli ultimi anni è stato vittima di una pessima manutenzione.

“Il Franco Scoglioin qualità di principale stadio cittadino, dovrebbe beneficiare di attenzioni costanti da parte degli Organi preposti e di una certosina cura da parte del proprio gestore, rivelatosi nel tempo inadeguato in più di un’ occasione. Lo stadio, casa dello sport e mezzo sociale di enorme valenza,

andrebbe considerato come risorsa della città e non, come spesso accaduto a Messina, problematica da rattoppare in casi di grave emergenza”.

Ricordiamo che per la gestione dell’impianto, al centro di una polemica che ha visto escludere Messina dai grandi concerti, l’unica offerta è arrivata dal FC Messina lo scorso 30 settembre.

