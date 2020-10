Coronavirus. 730 i nuovi contagi registrati in Sicilia, 74 Messina e provincia. Crescono i ricoveri

Sono 730 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore(66 meno di ieri) grazie a 8.015 tamponi processati.

Il Covid-19 ha causato altre undici vittime sull’isola, mentre i guariti sono 123.

I numeri emergono dal report quotidiano del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Al momento in Sicilia si contano 9.136 contagiati. In aumento i ricoveri ospedalieri semplici, passati dai 588 di ieri ai 593 di oggi, mentre è invariato il numero di pazienti in terapia intensiva: 89.

Le province con l’aumento più sensibile di casi nelle ultime 24 ore sono quelle di Palermo, segue Catania con 188 e anche Ragusa è in tripla cifra con 117. A Trapani 77, Messina e provincia 74, 26 nuovi casi ad Agrigento e Caltanissetta, 11 a Siracusa e 7 ad Enna

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it