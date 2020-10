Nuovo Protocollo con le Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria

E’ stato pubblicato dal Ministero dello Sport il nuovo protocollo attuativo che intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f), il 19 maggio 2020, aggiornandone alcuni elementi, sulla base dei più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM 18 ottobre 2020.

Il protocollo scaricabile dal sito Sport.Governo.it va ad integrarsi alle norme già pubblicate inserendo nuove e più stringenti obblighi.

