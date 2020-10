Luminarie e messa in sicurezza delle zone a rischio, le proposte di Messina in Azione al Comune

Il Comune di Messina ha investito un’ingente quantità di fondi nell’ammodernamento delle luci stradali e del suo impianto che aveva la necessità di essere aggiornato. Pur tuttavia, non tutte le zone della città sono state raggiunte e aggiornate.

Noi chiediamo quindi che le zone mancanti, come Ganzirri, Torre Faro e Gesso, vengano aggiornate col nuovo impianto e che vengano coperte tutte le zone mancanti, nel rispetto di tutti gli abitanti del Comune.

È necessaria, inoltre, la messa in sicurezza delle zone collinari e montuose della città, in previsione dei costanti rischi annuali come frane e piogge torrenziali, causa di disservizi. La necessità dell’intervento si giustifica in virtù del traffico molto intenso che interessa le suddette zone.

Il Gruppo Messina in Azione chiede inoltre al Comune un’interlocuzione mediante la costituzione di un tavolo tecnico, proponendo un documento programmatico per la risoluzione di entrambe le problematiche.

