Messina, Commemorazione dei defunti: è possibile fare istanza alla Direzione Cimiteri per allacciare le luci votive ai propri cari

Prosegue l’attività di semplificazione delle operazioni cimiteriali condotta dall’Assessore Minutoli.

Facendo seguito al primo avviso già pubblicato in occasione della Commemorazione dei defunti dell’anno 2018, reiterato nel corso dell’anno 2019 sul precedente sito, l’Amministrazione “invita gli utenti interessati ad allacciare le luci votive a servizio delle sepolture dei propri familiari nei cimiteri di Mili San Marco, Pezzolo e S. Stefano Briga, e a formalizzare specifica istanza presso gli uffici della Direzione Cimiteri, siti in via Catania 118”.

E’ possibile trovare le informazioni utili per avanzare la richiesta online (attivazione, subingresso, disattivazione e aggiornamento) cliccando sul link:

https://servizicimiteriali.comune.messina.it/action:c_f158:illuminazione.votiva

Cliccando sul seguente link verrete indirizzati in maniera diretta al modulo online di richiesta per l’attivazione:

https://servizicimiteriali.comune.messina.it/procedure%3As_italia%3Ailluminazione.votiva%3Battivazione?source=264

E’ possibile ottenere un supporto telefonico per l’inserimento delle domande, contattando il numero 090-9018222. In mancanza della superiore istanza le luci votive rimarranno spente. Si avvisa altresì che le sovrastrutture marmoree private dovranno essere provviste, a cura dei concessionari, di apposite canalizzazioni ove alloggiare i cavi di alimentazione.