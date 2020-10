Natale 2020, Comune di Messina pubblica avviso per la ricerca di sponsor

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ed è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Messina l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla sponsorizzazione del Natale 2020. L’avviso, approvato con determina dirigenziale n. 60065 del 21/10/2020, ha l’obiettivo di individuare sponsor, imprenditori, enti, privati e associazioni che intendano contribuire ad abbellire la città, creando un’atmosfera di festa, pur considerando i problemi legati al Covid 19. Le modalità di partecipazione sono presenti nell’avviso. Il modello di adesione deve essere inoltrato per PEC a [email protected] e per conoscenza a [email protected] entro il 30 ottobre per gli alberi di Natale ed entro il 30 novembre per gli altri servizi individuati nel bando. Avviso e modello di partecipazione sono scaricabili sul portale istituzionale al seguente link https://comune.messina.it/informazioni/avviso-pubblico-24/ .